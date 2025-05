Bergamo detenuto incendia la sua cella La Cisl | Tensione ai massimi livelli

IN CARCERE. Cure ospedaliere necessarie per tre agenti e per l’autore del rogo. La segnalazione dei sindacati. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, detenuto incendia la sua cella. La Cisl: «Tensione ai massimi livelli»

