Benzema ride della sua stessa squadra in Arabia dopo lo schema grottesco su calcio d’angolo

Karim Benzema non riesce a trattenere le risate dopo lo schemagrottesco su calcio d'angolo: una scena surreale in Arabia Saudita. 🔗Leggi su Fanpage.it

