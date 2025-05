Benvenuti nuovo rettore | Strafelice

La contrada del Bruco celebra un importante cambiamento: Alessandro Benvenuti è il nuovo rettore, succedendo a Stefano Donnini, che non aveva raggiunto il quorum necessario. Con un consenso straordinario del 92%, Benvenuti è stato eletto da 505 contradaioli. Gli occhi sono ora puntati sull'assemblea di insediamento, che si prevede possa svolgersi a breve, portando nuove prospettive e iniziative per la contrada.

nuovorettore del Bruco, fumata bianca. A raccogliere il testimone di Stefano Donnini, che nel marzo scorso non aveva superato lo sbarramento del 75% dei consensi, sarà Alessandro Benvenuti. Alle urne in via del Comune si sono recati 505 contradaioli e il neo rettore ha ottenuto il 92% dei voti. Non è ancora decisa l’assemblea di insediamento ma dovrebbe svolgersi probabilmente in settimana. Il resto della sedia era già stato eletto nella tornata del marzo scorso. Benvenuti, 48 anni, geometra comunale che esercita però anche la libera professione, è sposato e ha due figli. E’ stato pro vicario nel 2011-2012 con Fabio Pacciani, poi con Gianni Morelli e nel primo mandato di Donnini. L’esperienza, dunque, non gli manca. Si è occupato degli immobili, anche del Ba’o bello, dei piccoli."Sono Strafelice della grande partecipazione che c’è stata a queste elezioni", dice il rettore senza nascondere l’emozione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuti nuovo rettore: "Strafelice"

