Beni confiscati Colucci NM | Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori

Nel dibattito attuale sui compensi nel settore, emergono voci significative che propongono soluzioni per un sistema più equo e sostenibile. Mottura evidenzia l'importanza di criteri giusti, mentre Romagnoli critica la complessità delle procedure attuali. Cuchel sottolinea, infine, la necessità di un coordinamento efficace tra istituzioni e privati, auspicando un adeguato supporto alle aziende per favorirne la ripartenza.

Gioia Tauro. L’amministrazione comunale assegna i beni confiscati alla criminalità dopo anni di inattività - Dopo oltre cinque anni di stallo, il Comune di Gioia Tauro ha avviato l’iter per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata. La giunta comunale, guidata dal sindaco Simona Scarcella, ha deliberato all’unanimità la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni operanti nei settori sociale, culturale e sanitario, finalizzato alla manifestazione di interesse per la gestione di un immobile sottratto alle mafie. 🔗 Leggi su laprimapagina.it

Beni confiscati, consegnati i lavori di recupero di un immobile di via Gulì - Sono stati consegnati i lavori per il recupero di un bene confiscato che si trova in via Gulì, all'angolo di piazza Acquasanta e che è già stato assegnato al "Consorzio Network dei Talenti - Società Cooperativa Sociale". Lo rende noto l'Assessorato ai Lavori pubblici. L’intervento che è stato... 🔗Leggi su palermotoday.it