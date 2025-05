Beni confiscati Colucci NM | Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori

Introduzione: La gestione dei beni confiscati è una questione molto delicata, che richiede attenzione e professionalità nell'affrontare le complessità legate all'inserimento di lavoratori onesti. È fondamentale riconoscere il ruolo dei coadiutori nel garantire un transito e una gestione responsabile, evitando di compromettere le loro prospettive future e onorando il lavoro svolto dalla Commissione Antimafia.

“La gestione dei Beniconfiscati è molto delicata perché non bisogna mettere a rischio le prospettive dei lavoratori onesti che ne fanno parte che nulla c’entrano con il contesto criminale che ha comportato il provvedimento. Da questo punto di vista la Commissione Antimafia sta facendo un lavoro importante per garantire l’occupazione anche quando lo Stato si sostituisce nella gestione. Sarebbe interessante creare linee di credito ad hoc perché l’azienda resti sul mercato e si rilanci mettendosi sui binari giusti. Bisogna avere tempistiche più rapide e strumenti che permettano ai coadiutori di operare in modo dinamico da veri imprenditori. E’ necessario inoltre semplificare le procedure, in ragione della grande quantità di aziende confiscate, dando strumenti e remunerazioni adeguate a chi prende in mano la gestione di un bene confiscato. 🔗Leggi su Ildenaro.it

