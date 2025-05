Benedizione dei caschi e delle moto | martedì a Cosenza la terza edizione con il Moto Club della Polizia di Stato

Si svolgerà domani, martedì 12 maggio, la terzaedizionedellaBenedizione dei caschi e delleMoto degli associati al MotoClubPolizia di Stato di Cosenza.L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con la Santa Messa officiata da Don Piermaria Del Vecchio, Cappellano Provinciale dellaPolizia di Stato, presso la Chiesa di San Giovanni Battista. A seguire, alle ore 9.30, si terrà il rito di Benedizione.Alla cerimonia prenderanno parte il Questore della provincia di Cosenza, dott. Giuseppe Cannizzaro, e il Sindaco della città, avv. Franz Caruso. Dopo la Benedizione, i Motociclisti sfileranno in corteo per le vie del capoluogo bruzio, rendendo omaggio alla città.Il MotoClubdellaPolizia di Stato di Cosenza, nato nel 2023, è espressione dello spirito di corpo che unisce il personale dellaPolizia di Stato, in servizio e in quiescenza, promuovendo al contempo momenti di svago e iniziative dal forte valore sociale. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Benedizione dei caschi e delle moto: martedì a Cosenza la terza edizione con il Moto Club della Polizia di Stato

