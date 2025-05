Benedetta Riccio nuovo Serum Foundation nello store di Vicoletto Belledonne

Una giornata all’insegna della bellezza e della cura di sé presso lo store di BenedettaRiccio, aperto al pubblico da pochi mesi ma diventato sin da subito, punto di riferimento per corsi di make up, corsi di autotrucco, corsi dedicati alla GEN Z e alle Baby girls amanti del maquillage. Lo store dalle pareti tutte rosa, è situato nel cuore di Napoli, in VicolettoBelledonne 17. Un evento esclusivo, pensato per tutte le beauty lovers, fan di Benedetta e del Brand, seguiti da migliaia di followers tra Tik Tok ed Instagram, durante il quale è stato presentato in anteprima il nuovoSerumFoundation, il fondotinta che promette di diventare il must-have dell’estate 2025 ormai alle porte.Un nuovo punto messo a segno da BenedettaRiccio, nome ormai celebre nel mondo del make up. Conosciuta ai più come “la make up artist dei VIP”, già founder dell’omonima linea di make up apprezzata sia da truccatori professionisti che da clienti e followers del brand, Benedetta è anche leader nel settore dell’insegnamento con la sua Accademia di formazione per aspiranti make up artist, che ogni anno forma centinaia di ragazzi e ragazze sia tra i conosciuti banchi della sua Accademia, sia tra le mura del suo store. 🔗Leggi su Ildenaro.it

