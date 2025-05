Bellaria Film Festival 43esima edizione da record | +50% di biglietti venduti e accrediti

Si è conclusa con successo la 43esima edizione del Bellaria Film Festival, che ha registrato un traguardo record con 50.000 biglietti venduti e accrediti. Il festival, diretto artisticamente da Daniela Persico e organizzato da Sergio Canneto, ha salutato il pubblico domenica 11 maggio con l’attesissima anteprima di “Hot Milk” di Rebecca Lenkiewicz.

È calato il sipario sulla 43esimaedizione del BellariaFilmFestival, terminato domenica 11 maggio con l'anteprima di "Hot Milk" firmato da Rebecca Lenkiewicz. Sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto, l'edizione 2025 ha registrato una.

