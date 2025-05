Becky Lynch racconta la verità sul rapporto con Bayley | Non siamo più amiche dal 2019?

BeckyLynch non si trattiene quando si parla dei suoi veri problemi con Bayley, lasciando intendere chiaramente che tra le due star della WWE i rapporti sono incrinati da anni. In un’intervista sincera rilasciata a Variety, Lynch ha raccontato come la loro relazione abbia preso una piega negativa nel 2019 e da allora la situazione è solo peggiorata.Lynch ha ricordato che i primi segnali di tensione risalgono già al 2014, quando durante un match “ha picchiato Bayley”, suscitando l’entusiasmo del pubblico ma lasciando, a quanto pare, un rancore latente. Nel 2019, poi, il rapporto è definitivamente crollato dopo che Bayley l’ha attaccata alle spalle con una sedia d’acciaio, un episodio che, secondo Lynch, ha segnato un punto di non ritorno.: “Quella era gran parte della nostra ambizione”, ha spiegato Lynch, riferendosi alla volontà delle Four Horsewomen di dominare la WWE: “Bayley voleva solo essere apprezzata il più possibile. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Becky Lynch racconta la verità sul rapporto con Bayley:”Non siamo più amiche dal 2019?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anticipazioni Verissimo del 27 aprile, Manuel Bortuzzo racconta la sua verità - Quello di Verissimo è uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana. Silvia Toffanin, dopo la sosta per Pasqua, torna in onda con le sue intriganti interviste. Ecco gli ospiti previsti per la puntata di domenica 27 aprile 2025. Farà di certo parlare di sé Manuel Bortuzzo, per la prima volta intervistato sullo spinoso caso di Lulù Selassié.Manuel Bortuzzo a VerissimoL’intervista cardine della puntata di Verissimo di domenica 27 aprile 2025 è senza ombra di dubbio quella a Manuel Bortuzzo. 🔗Leggi su dilei.it

WWE: CM Punk provoca Becky Lynch a RAW, ma ‘The Man’ non resta in silenzio - Becky Lynch ha risposto in modo acceso a CM Punk dopo che quest’ultimo l’ha menzionata nell’episodio della scorsa notte di Monday Night Raw, tenutosi al KeyBank Center di Buffalo, New York.Punk ha aperto l’episodio dello show del brand rosso con un’altra “Pipebomb“, criticando le “Bald Frauds” (truffe calve) John Cena e The Rock per le loro azioni alla fine di Elimination Chamber. Punk ha poi rivolto la sua attenzione all’uomo che gli è costato il match nella Chamber, Seth Rollins, dicendo a Lynch di “venire a prendere il suo uomo” prima che lui metta “The Architect” su una sedia a ... 🔗Leggi su zonawrestling.net