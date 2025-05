Beautiful torna in Italia per girare a Napoli e Capri | evento per incontrare i protagonisti

Torna in Italia "Beautiful", la soap opera più amata al mondo, per girare nuove scene a Napoli e Capri! Un evento imperdibile per incontrare i protagonisti e scoprire le storie che si sveleranno in questi luoghi iconici, sotto la guida del produttore esecutivo Bradley Bell. Attesi tanti momenti entusiasmanti!

Beautiful torna a girare in Italia, puntate speciali a Napoli e Capri - Il legame tra Beautiful e l’Italia è davvero indissolubile. La produzione della soap opera più famosa al mondo ha deciso di tornare a girare in Italia, questa volta a Napoli e Capri. Della spedizione italiana faranno parte Brooke Logan, Ridge ed Eric Forrester e l’indimenticabile Nick Marone, tornato di recente in scena dopo un lungo periodo di assenza.Beautiful a Napoli e Capri, come incontrare gli attoriBeautiful, la soap opera più famosa al mondo, in onda tutti i giorni alle ore 13. 🔗Leggi su dilei.it

Beautiful torna in Italia a Napoli e Capri - A soli due anni dalla trasferta romana, Beautiful torna a girare in Italia. Dal 28 al 31 maggio 2025, il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell sarà infatti a Napoli e Capri, insieme a quattro attori, per ambientare alcune delle nuove storyline della soap opera statunitense.Gli attori coinvolti nella trasferta sono Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke Logan, John McCook (Eric Forrester) e Thorsten Kaye, subentrato ormai da diversi anni a Ronn Moss nel ruolo di Ridge Forrester. 🔗Leggi su davidemaggio.it

