Beautiful torna a girare in Italia puntate speciali a Napoli e Capri

"Beautiful" torna in Italia con puntate speciali a Napoli e Capri, celebrando il legame indissolubile tra la soap opera e il nostro paese. I personaggi iconici come Brooke, Ridge ed Eric Forrester, insieme all'indimenticabile Nick Marone, si preparano a vivere nuove avventure in scenari mozzafiato, promettendo colpi di scena e emozioni uniche.

Il legame tra Beautiful e l’Italia è davvero indissolubile. La produzione della soap opera più famosa al mondo ha deciso di tornare a girare in Italia, questa volta a Napoli e Capri. Della spedizione Italiana faranno parte Brooke Logan, Ridge ed Eric Forrester e l’indimenticabile Nick Marone, tornato di recente in scena dopo un lungo periodo di assenza.Beautiful a Napoli e Capri, come incontrare gli attoriBeautiful, la soap opera più famosa al mondo, in onda tutti i giorni alle ore 13.40 su Canale 5, tornerà a girare in Italia nei prossimi giorni, più precisamente a Napoli e Capri, per ambientare le nuove appassionanti storie, sotto la direzione creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell.Attesi quattro grandi e storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, famoso per il ruolo di Nick Marone. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Beautiful torna a girare in Italia, puntate speciali a Napoli e Capri

Beautiful torna in Italia a Napoli e Capri - A soli due anni dalla trasferta romana, Beautiful torna a girare in Italia. Dal 28 al 31 maggio 2025, il produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell sarà infatti a Napoli e Capri, insieme a quattro attori, per ambientare alcune delle nuove storyline della soap opera statunitense.Gli attori coinvolti nella trasferta sono Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke Logan, John McCook (Eric Forrester) e Thorsten Kaye, subentrato ormai da diversi anni a Ronn Moss nel ruolo di Ridge Forrester.

