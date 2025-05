Beautiful torna a girare in Italia ciak in Campania

La celebre soap opera 'Beautiful' torna a girare in Italia, con le riprese che si svolgeranno in Campania a fine maggio. I nuovi episodi promettono di portare il fascino italiano sul piccolo schermo, ma i fan dovranno pazientare per scoprire le meravigliose location scelte. Scopriamo insieme quali luoghi incantevoli verranno immortalati!

Roma, 12 maggio 2025 – ‘Beautiful’ parla (ancora) Italiano: la troupe della soap in onda su Canale 5 torna nel nostro Paese a fine maggio. La Campania ospiterà i nuovi episodi ma per vederli in tv dovremo attendere ancora un po’.Le location di ‘Beautiful’Quali saranno i luoghi che vedremo nello show americano? Pare si tratterà di Napoli e Capri. Il centro partenopeo e una delle isole più affascinanti del nostro Paese accoglieranno il set di ‘Beautiful’ per dare alle puntate delle ambientazioni mozzafiato.Chi ci saràSecondo alcuni rumors, i protagonisti di questi episodi Italiani dovrebbero essere Katherine Kelly nei panni di Brooke Logan; John McCook (Eric Forrester); Thorsten Kaye che dà attualmente il volto a Ridge Forrester e Jack Wagner, che interpreta Nick Marone.Quando si gira e quando vedremo lo showLe puntate Italiane saranno registrate dal 28 al 31 maggio 2025 e proprio nell’ultima giornata di set, sabato 31 maggio, sarà possibile incontrare il cast nel capoluogo campano. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Beautiful torna a girare in Italia, ciak in Campania

