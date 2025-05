Beautiful dopo Roma le riprese a Napoli e Capri

Dopo il successo delle riprese a Roma, "Beautiful" torna in Italia per un nuovo set tra Napoli e Capri dal 28 al 31 maggio. Con il ritorno di Jack Wagner, i fan avranno l'occasione di incontrare il cast. Scopri tutte le informazioni su questo evento imperdibile e preparati a vivere momenti unici.

La soap opera di Canale 5 torna in Italia dopo le ripresa del 2023 a Roma. Questa volta Napoli e Capri, dal 28 al 31 maggio, saranno le protagoniste del set di Beautiful, con la presenza di molti attori tra cui il ritorno di Jack Wagner. Ecco tutte le info su come incontrare il cast in occasione dell'eventoL'articolo Beautiful, dopoRoma le riprese a Napoli e Capri proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beautiful, dopo Roma le riprese a Napoli e Capri

