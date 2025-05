Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 maggio 2025 | Sheila a terra ko Steffy le dà un pugno in faccia!

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 maggio 2025, assistiamo a un confronto carico di tensione tra Steffy e Sheila. Determinata a proteggere la sua famiglia, Steffy non esita a far sentire la sua voce, culminando in un gesto drammatico: un pugno in faccia alla Carter. Scopri con noi i dettagli di questo episodio ricco di colpi di scena!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 13 maggio2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Steffy chiarirà a Sheila di voler combattere per tenerla lontana dalla sua famiglia. Per chiarire maggiormente il suo intento sferrerà un pugno in pieno viso alla Carter.

