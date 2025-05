Bce FT | 2 sindacati contrari a cambio regole Comitato lavoratori

Il dibattito sulle relazioni sindacali alla Banca Centrale Europea si intensifica. Due sindacati tedeschi hanno espresso la loro opposizione a un cambiamento delle regole del comitato dei lavoratori, evidenziando preoccupazioni per la gestione interna. La questione è stata sollevata dal Financial Times, alimentando ulteriori polemiche riguardo alla governance dell'istituto.

Roma, 12 mag. (askanews) – Ancora polemiche sulla gestione delle relazioni sindacali alla Banca centrale europea. Stavolta a scriverne è il Financial Times, secondo cui i segretari di due dei maggiori sindacati della Germania hanno inviato comunicazioni scritte alla presidente, Christine Lagarde, per ammonirla a non attuare la proposta revisione delle regole sul Comitato di rappresentanza dei lavoratori. La proposta dal direttorio della Bce prevede che il portavoce del Comitato – organismo regolamentato dalla normative della Germania e presente in tutte le grandi aziende – possa dedicare solo il 75% del suo tempo lavorativo alle questioni sindacali e che tutti gli altri componenti del Comitato possano impiegare solo il 50% del loro tempo lavorativo a questioni di questo genere, dedicando il resto a normali funzioni lavorative. 🔗Leggi su Ildenaro.it

