Bayesian un vetro rotto dietro l' affondamento? Scoperta choc

Un vetro crepato dietro alla tragedia del Bayesian? A riportare l'ultima ipotesi investigativa sul naufragio del lussuoso veliero colato a picco nella notte del 19 agosto scorso nelle acque di Porticello, Palermo, il cui morirono il magnate britannico Mike Lynch e altre sei persone, è il Corriere della sera. Ebbene, il super yacht potrebbe aver avuto un guasto prima di arrivare nella rada, un problema alla finestra antisfondamento che separa la sala macchine dalla control room e che avrebbe avuto come conseguenza quella di far entrare dell'acqua in uno dei compartimenti del veliero. L'ipotesi emerge da un video girato dai sub nel relitto. Si vedrebbe il vetro crepato ma non rotto, e convesso verso la control room, il che lascia pensare che l'acqua deve aver invaso la sala macchine e, almeno all'inizio, non la control room. 🔗Leggi su Iltempo.it