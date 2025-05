Bayesian potrebbe essere stato un vetro rotto a causarne il naufragio

Dopo le recenti ispezioni dei sommozzatori, nuove ipotesi emergono riguardo all’affondamento del superyacht Bayesian, avvenuto il 19 agosto nella baia di Porticello. Un vetro rotto potrebbe essere alla base del naufragio che ha causato la morte di sette persone, incluso il magnate britannico Mike Lynch. Le indagini suggeriscono la possibilità di un guasto interno, potenzialmente nella sala macchine, alimentando ulteriormente il mistero attorno al tragico evento.

Dalle ultime ispezioni dei sommozzatori emergono nuove ipotesi sull'affondamento del Bayesian. potrebbeesserestato un vetrorotto a causarne il naufragio. Il superyacht - affondato lo scorso19 agosto nella baia di Porticello, provocando la morte di sette persone tra cui il magnate britannico Mike Lynch - potrebbeessere colato a picco a causa di un guasto interno, forse nella sala macchine o nella zona di poppa, poi aggravato dalla tempesta. A far ipotizzare questa dinamica è un dettaglio emerso dalle indagini: un vetro antisfondamento crepato e bombato verso l'interno della control room, elemento che secondo gli esperti indicherebbe un'infiltrazione d'acqua.

