Battipaglia nuovo ecografo per l’ambulatorio veterinario

Un'ottima notizia per tutti gli amanti degli animali: l'ambulatorio veterinario comunale di Battipaglia, ubicato in località Belvedere, ha ricevuto un ecografo di ultima generazione. Questo importante strumento, donato dalle associazioni Leal e Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Salerno, migliorerà la qualità delle cure e dei servizi offerti ai nostri amici a quattro zampe.

Da oggi l’ambulatorioveterinario comunale di Battipaglia, situato in località Belvedere, può contare su un ecografo di ultima generazione donato dalle associazioni Leal (Lega Antivivisezionista) e Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Salerno."Una bella notizia per il nostro ambulatorio. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, nuovo ecografo per l’ambulatorio veterinario

Se ne parla anche su altri siti

Sora, un nuovo ecografo presso l'ambulatorio di Diabetologia guidato dal Dott. Giuseppe Benedetti - "Noi del Movimento Civico Sanità e Territorio eravamo e siamo perfettamente consapevoli che, una volta ottenuto lo status di Dea di Primo livello per l'ospedale di Sora, occorresse poi del tempo e molto impegno per renderlo compiutamente operativo. Ma un passo per volta, con determinazione e... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Come individuare un’allergia nei bambini, il nuovo ambulatorio di Habilita San Marco - Le malattie allergiche in ambito pediatrico sono sempre più frequenti. Oggi hanno un’incidenza che può arrivare anche al 20-25% sul totale dei bambini. Tra le principali allergie che si riscontrano più frequentemente tra i bambini ci sono l’asma, la dermatite atopica (eczema), la rinite, la congiuntivite e le allergie alimentari.In Habilita San Marco, il poliambulatorio di Bergamo in piazza della Repubblica 10, è stato recentemente attivato l’ambulatorio di pediatria e allergologia pediatrica con il Dr. 🔗Leggi su bergamonews.it

Trasporti, Ferrante (Mit): “Consegnati lavori nuovo lotto Battipaglia-Taranto, opera è salto di qualità” - Tempo di lettura: 2 minuti“Con la consegna dei lavori relativi al lotto prioritario Grassano-Bernalda, la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto continua a registrare progressi importanti. Il contestuale via libera di Rfi all’iter per l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi nella stazione di Contursi, in provincia di Salerno, è un ulteriore tassello dell’ammodernamento della direttrice. 🔗Leggi su anteprima24.it

Battipaglia, nuovo ecografo per l’ambulatorio veterinario: donazione da Leal e Lega del Cane; Nuovo ambulatorio Veterinario comunale a Battipaglia: a breve l'apertura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Asl veterinaria di Battipaglia: nuovo ecografo per potenziare le prestazioni ai randagi - Su iniziativa della LEAL Lega Antivivisezionista, con la preziosa collaborazione di Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane di Salerno, è stato acquistato un ecografo destinato all’Asl veterinaria di Ba ... 🔗salernotoday.it