Battaglia per riavere il pediatra di base in Alta Valle Camonica | Presidio più vicino a 40 km gravi disagi per 1 860 famiglie

Il 12 maggio 2025, i circoli del Partito Democratico dell'alta Valle Camonica hanno ufficialmente richiesto il ripristino del servizio pediatrico di base nella regione, scrivendo a enti locali e alla regione Lombardia. Con un'azione congiunta, i comuni coinvolti, tra cui Edolo e Malonno, si uniscono per affrontare una questione fondamentale per la salute e il benessere delle famiglie del territorio.

Edolo (Brescia), 12 maggio 2025 – I circoli del Pd dell’AltaValleCamonica e cioè quelli di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico hanno scritto alla regione Lombardia, Asst ValleCamonica e alle amministrazioni comunali di Malonno, Sonico, Edolo, Corteno Golgi, Incudine, Monno, Vezza d’Oglio, Vione, Temù e Ponte di Legno per chiedere che sia ripristinato il servizio pediatrico di base in AltaValleCamonica. Non solo: è in atto una raccolta firme che saranno poi consegnate alle autorità competenti.“Dal primo gennaio 2025, a causa della mancata partecipazione al bando straordinario emesso nel 2024 da ASST ValleCamonica con obbligo di apertura ambulatoriale a Ponte di Legno, il territorio dell'AltaValleCamonica risulta privo del servizio di pediatria di base – dicono dai circoli dell’AltaValle - Attualmente, il Presidio pediatrico più vicino si trova a Cedegolo, a circa 40 chilometri di distanza da Ponte di Legno, causando gravidisagi logistici ed economici alle famiglie con bambini e bambine in età pediatrica, che nel territorio interessato sono 1890 (fonte ISTAT). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia per riavere il pediatra di base in Alta Valle Camonica: “Presidio più vicino a 40 km, gravi disagi per 1.860 famiglie”

