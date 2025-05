Basket serie B Roseto ha un incredibile potenziale | niente da fare per Faenza in gara 1

La Liofilchem conquista una vittoria decisiva nel primo atto dei quarti di finale dei playoff, dimostrando il proprio straordinario potenziale. Dopo un avvio equilibrato, con i Blacks in partita per i primi venticinque minuti, la squadra abruzzese scatta in avanti, sfruttando la propria forza offensiva e mettendo in mostra una brillante sintonia. Un successo che apre la strada verso nuove opportunità.

La Liofilchem si aggiudica il primo atto dei quarti di finale play off, confermando di essere un'ottima squadra con un incredibilepotenziale. I Blacks restano in partita nei primi venticinque minuti poi subiscono la reazione degli abruzzesi che in attacco sono una macchina perfetta, segnando.

