Basket semifinale dei play-off di Serie C | il Perugia parte con il piede giusto ed espugna un Gubbio con la panchina corta

Nei playoff di Serie C, il Perugia parte con il piede giusto nella semifinale, conquistando un'importante vittoria a Gubbio con il punteggio di 64-46, nonostante una panchina corta. Con parziali che testimoniano un dominio crescente, la squadra umbra si qualifica per il turno successivo, segnando un passo decisivo verso la finale.

BasketGubbio - PerugiaBasket 46-64Parziali: 1Q 10-16, 2Q 17-31, 3Q 30-53Gubbio: Di Simone 1, De Angelis 5, Rombi 11, Sabotig 2, Giorgetti 8, Razzi 9, Palazzari 9, Setkic 1.Perugia: Pennicchi 14, Palazzoni 6, Norkus 13, Berardi 16, Minieri 5, Moca 5, Bantsevich 5, Fiorucci, Righetti. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Basket, semifinale dei play-off di Serie C: il Perugia parte con il piede giusto ed espugna un Gubbio con la "panchina corta"

