Basket in Divisione Regionale 2 finisce il cammino ai play-off del GMV con Valdera

Pisa, 12 maggio 2025 – Si interrompe il sogno del GMV nei playoff di Divisione Regionale 2, girone A. Nello spareggio contro il Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, dopo una combattuta terza partita a Ghezzano, non riescono a superare l’avversario, lasciando il campo al più determinato Valdera.

Pisa, 12 maggio 2025 – finisce il cammino ai play-off del GMV, che cede il passo al più continuo Valdera, nello spareggio del primo turno, nel campionato di DivisioneRegionale 2, girone A. Nella terza, decisiva, sfida a Ghezzano, per i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli è stato decisivo un calo, ormai abituale, in avvio di ripresa, che ha visto nuovamente violato il campo dei padroni di casa, condizione sempre rispettata nei tre match tra GMV e Valdera. Termina così la splendida corsa del GMV, alla fine di una stagione che ha visto la squadra per molti tratti in testa alla classifica, nonostante le difficoltà e gli infortuni, con due soli giocatori di esperienza e con un gruppo di giovani, in forte e netta crescita rispetto allo scorso campionato.LA CRONACA – Il primo quarto vede gli ospiti molto carichi e desiderosi di prendere subito la testa dell'incontro, mentre il GMV, orfano dell'infortunato Bellavia, protagonista di gara due, è poco attento in difesa, riuscendo a compensare in attacco con buoni passaggi e conclusioni (18-21).

