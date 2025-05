Basilico fresco tutto l' anno | i segreti per coltivarlo in casa senza appassirlo

In realtà, il basilico è molto più di un semplice aromatica: è una pianta che richiede attenzioni specifiche per prosperare. Con il giusto approccio e un po' di cura, possiamo trasformare il nostro basilico in una pianta rigogliosa, capace di ravvivare i nostri piatti per tutta l'estate. Scopriamo insieme come mantenerlo in salute e godere dei suoi profumi inebrianti.

E' una delle piante aromatiche più diffuse perché riesce ad arricchire ogni ricetta e la compriamo con la speranza che possa sopravvivere nel tempo, ma poi in pochi giorni appassisce o le foglie non crescono più: è il Basilico e come ogni anno fa capolino sui balconi e sui terrazzi.In realtà. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Basilico fresco tutto l'anno: i segreti per coltivarlo in casa senza appassirlo

Approfondimenti da altre fonti

A che temperatura impostare il termostato per risparmiare tutto l’anno - I costi dell’energia elettrica e del gas continuano a salire e ciò sta mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie. Proprio per questo ottimizzare l’uso del riscaldamento e dell’aria condizionata sta diventando fondamentale per evitare di ricevere bollette molto alte.Per risparmiare soldi ed evitare inutili sprechi, il termostato gioca quindi un ruolo cruciale. Il motivo è che permette di mantenere il comfort senza sprechi. 🔗Leggi su quifinanza.it

Stiletto? No, grazie: la tendenza dell’anno punta tutto sul tacco basso - Décolleté e slingback con kitten heels, mules con il tacco mini e Mary Jane: sono solo alcuni dei modelli con tacco basso che stanno lentamente conquistando le passerelle e i cuori di chi non ama i tacchi alti. Per chi è cresciuto con Sex and the City potrebbe essere un duro colpo ma, per fortuna, le mode cambiano: le nuove generazioni di business women sono pronte ad abbandonare il tacco alto in nome della comodità. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Bando alloggi popolari: "Domande tutto l’anno e nuove graduatorie" - Palazzo Vecchio al lavoro su tanti fronti rispetto all’emergenza casa. Tra le varie azioni, nell’ultimo bilancio di previsione sono aumentate le risorse per il contributo affitti, un milione di euro in più per uno stanziamento complessivo che supera così i 4 milioni di euro e nel piano triennale degli investimenti ci sono 72,6 milioni sull’edilizia residenziale pubblica, tra questi 20 milioni di fondi aggiuntivi per la ristrutturazione degli ottocento alloggi Erp dismessi per consentirne la riassegnazione, così da arrivare all’azzeramento nel triennio del plafond degli alloggi dismessi. 🔗Leggi su lanazione.it

Basilico tutto l’anno come lo devi conservare per averlo sempre fresco, mia zia ha sempre fatto così; “Un furto da professionisti. Hanno cenato nel locale e studiato”: colpo nel noto ristorante, parla il gestore; Basilico in casa: come coltivare la pianta tutto l’anno; Con l’agricoltura verticale il pesto è fresco tutto l’anno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Come conservare il basilico e averlo fresco tutto l’anno: i trucchi da conoscere - Uno dei metodi più efficaci per conservare il basilico è congelarlo. In questo modo, potrai avere basilico fresco per tutto l'anno, mantenendo intatto il suo sapore. Lava delicatamente le foglie di ... 🔗ohga.it

"Basilico e altre erbe aromatiche si vendono bene per tutto l'anno" - Questo picco stagionale si protrae di solito fino ad aprile, anche se alcune varietà di erbe provenienti da Israele - in particolare il basilico - si vendono bene durante tutto l'anno ... Le erbe ... 🔗freshplaza.it

Come preparare la polvere di basilico: la ricetta semplice per conservarne tutto il profumo - Hai mai sentito parlare della polvere di basilico? È un modo pratico e creativo per conservare il profumo e il sapore delle foglie fresche durante tutto l’anno. Perfetta per insaporire piatti, ... 🔗ohga.it