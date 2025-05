Basciano scrive alla figlia che compie 2 anni | Sei la forza in questo periodo buio E parla anche di Sophie Codegoni

Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale: la piccola Celine Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, compie 2 anni. In una lettera toccante, Basciano esprime quanto la sua bambina sia la forza in un periodo buio, mentre Sophie prepara una dolce sorpresa per festeggiarla, rendendo questa giornata indimenticabile col suo amore.

La figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Celine Blue, compie oggi, lunedì 12 maggio, 2 anni. La mamma le ha preparato una torta per il risveglio, facendole subito spegnere le candeline, e la festeggerà con amore per tutta la giornata."La mia nanetta compie oggi 2 anni", ha scritto.

