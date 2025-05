Basciano- Codegoni | la festa della piccola Celine senza il papà

Oggi Celine, la figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, compie 2 anni. Un compleanno speciale che tuttavia si svolgerà senza la presenza del papà. I genitori si scambiano toccanti auguri, dando vita a un momento carico di emozioni. Scopriamo i dettagli di questa festa.

Papa Francesco, Santa Sede: “Continua terapia. Piccola festa con sanitari per celebrare il Pontificato” - Piccola festa per Papa Francesco in ospedale questo pomeriggio al Gemelli. Come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede il personale del nosocomio romano ha organizzato un piccolo momento con una torta con le candeline per il Pontefice che oggi celebra 12 anni dall’elezione al Soglio Pontificio. Nel pomeriggio, inoltre, il Papa ha seguito gli esercizi spirituali in collegamento, ha pregato e meditato. 🔗Leggi su lapresse.it