Bari capitale del teatro per l' infanzia | al via ' Puglia Showcase kids'

Inizia oggi a Bari il Puglia Showcase Kids 2025, un’importante vetrina internazionale dedicata al teatro per ragazzi. Ospitando operatori e programmatori culturali provenienti da diversi Paesi dell’Unione Europea, America Latina e Cina, l’evento presenta undici spettacoli selezionati, offrendo una straordinaria opportunità di scambio e promozione culturale. Si preannuncia un evento unico per celebrare il teatro giovanile e favorire nuove collaborazioni artistiche.

In arrivo, nel capoluogo pugliese, operatori e programmatori culturali da numerosi Paesi dell’Unione Europea, America Latina e Cina. È inziato questa mattina a Bari, il PugliaShowcasekids 2025, vetrina internazionale di teatro ragazzi che vedrà protagonisti undici spettacoli selezionati da una. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari capitale del teatro per l'infanzia: al via 'Puglia Showcase kids'

