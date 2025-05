Barcellona vince il Clasico | La Liga è blaugrana Mbappé oscurato

Un'altra emozionante sfida tennistica si è conclusa con il Barcellona che esce vittorioso, nonostante la straordinaria prestazione di Mbappé e la sua tripletta. Con questo successo, i blaugrana si assicurano il titolo di La Liga, frutto di una stagione costellata di impegno e dedizione. La vittoria di ieri potrebbe segnare un punto di svolta, forse preludendo alla separazione tra Ancelotti e il Real Madrid.

Un altro 4-3, ma stavolta sorride il Barcellona, capace di cancellare uno strepitoso Mbappé e la sua tripletta. La Liga è ormai nella bacheca dei blaugrana, se la sono meritata in tutte le giornate precedenti e poi ieri quando hanno ribaltato la partita che probabilmente segna la fine annunciata del rapporto tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid, anche se l’ufficializzazione del passaggio sulla panchina del Brasile arriverà verosimilmente solo dopo la fine del campionato spagnolo. Al mondiale per club le merengues dovrebbero essere guidate da Santiago Solari, l’anno prossimo toccherà a Xabi Alonso che ha già annunciato l’addio al Bayer Leverkusen.Il Clasico di ieri ha assegnato il 28° titolo della storia del Barcellona alla fine di una partita bellissima, con un primo tempo ai confini della realtà: catalani sotto di due gol dopo la doppietta di Mbappé, ma poi ribaltano tutto con García (19’), Yamal (32’) e la doppietta di Raphinha (34’ e 45’). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Barcellona vince il Clasico: La Liga è blaugrana, Mbappé oscurato

