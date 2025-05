Barberino Tavarnelle supera Fornacette Casarosa grazie a Cubillos

Nel match tra Fornacette Casarosa e Barberino Tavarnelle, le due squadre si sono affrontate con determinazione, cercando di prevalere in un incontro ricco di tensione e strategia. Le formazioni, guidate dai rispettivi allenatori, hanno schierato giocatori chiave, con alcune sostituzioni strategiche nel corso della partita. Questo confronto promette emozioni, mostrando il carattere e le ambizioni di entrambe le squadre sul campo.

FornacetteCasarosa 0BarberinoTavarnelle 2FornacetteCasarosa: Guidetti, Mazzau, Rocchi, Tirella, Giardini, Amoroso (72? Anichini), Montagnani (45? Micheletti), Bellini, Agostini (45? Pesci), Bertolini (72? Palma), Cardini (85’ Cioni). A disp.: Orsini, Tolaini, Ghezzani, Salvadori. All. Brugnano.BarberinoTavarnelle: Pupilli, Petracchi, Guerri, Mezzetti (80? Ghelli), N. Sarti (66? M. Sarti), Panerai, Bellosi, Ruffo (88’ Bini), Cubillos (86’ Mamma), Bianchi, Corti. A disp.: Cianti, Sartoni, Ferraro, Scotto, Morina. All. Temperini.Arbitro: Kercaj di Pistoia.Marcatori: 10?, 82? Cubillos.CASTELFIORENTINO - Due magie del fuoriclasse Cubillos mettono ko il FornacetteCasarosa e fanno volare il BarberinoTavarnelle al quadrangolare per salire di categoria. Sul campo neutro di Castelfiorentino al 10’ punizione da 25 metri per il BarberinoTavarnelle e Cubillos gonfia la rete con un tiro che si insacca sotto la traversa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barberino Tavarnelle supera Fornacette Casarosa grazie a Cubillos

