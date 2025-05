Banche a marzo prestiti +05% su base annua

A marzo, il settore privato ha registrato un incremento dello 0,5% nei prestiti, segnando una ripresa rispetto al mese precedente. Nel dettaglio, i prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,1%, mentre quelli alle società non finanziarie hanno mostrato una diminuzione dell'1,1%. Queste informazioni sono state diffuse dalla Banca, evidenziando dinamiche significative nel mercato del credito.

ROMA (ITALPRESS) – A marzo i prestiti al settore privato sono aumentati dello 0,5 per cento sui dodici mesi (il tasso di variazione sui dodici mesi era nullo nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,1 per cento (0,7 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dell'1,1 per cento (-2,1 nel mese precedente). Lo rende noto la Banca d'Italia.I depositi del settore privato sono aumentati dell'1,7 per cento (1,4 per cento a febbraio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 3,3 per cento (6,4 a febbraio).A marzo i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 3,54 per cento (3,58 a febbraio); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 7,4 per cento (7,6 nel mese precedente).