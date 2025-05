Banca Prealpi SanBiagio | domenica 18 maggio si terrà l’assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci di Banca Prealpi SanBiagio si svolgerà il 18 maggio 2025 presso la Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano. In seconda convocazione, l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per i soci dell'Istituto di Credito Cooperativo di Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale. Tra i temi in agenda, si affronterà un punto cruciale per il futuro della cooperativa e dei suoi membri.

Si terrà la mattina di domenica 18 maggio 2025, in seconda convocazione, presso la PrealpiSanBiagio Arena di Conegliano, l’assemblea dei soci di BancaPrealpiSanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale. Il principale punto all’ordine del giorno. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Banca Prealpi SanBiagio: domenica 18 maggio si terrà l’assemblea dei soci

Approfondimenti da altre fonti

Banca Prealpi SanBiagio e Consorzio PPL Venete valorizzano le piccole produzioni del territorio - Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo e parte del Gruppo Cassa Centrale, e il Consorzio PPL (Piccole Produzioni Locali) Venete hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di iniziative formative e comunicative volte a promuovere uno sviluppo... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Domenica al PalAntenore arriva Forlì: Banca Annia in cerca di punti play off - Torna in campo la Banca Annia Padova Women per la quarta giornata del girone di ritorno. Masiero e compagne domenica 2 marzo alle 18 al PalAntenore ospiteranno il Life 365.eu Forlì. La squadra padovana è reduce dall’inattesa sconfitta di Ancona prima della sosta per le elezioni federali, mentre... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Bper Banca, dividendo da 0,60 euro. Sondrio, sì all’aumento di capitale - Via libera dell’Assemblea di Bper Banca al bilancio relativo all’esercizio 2024 che ha chiuso con un utile di 1,24 miliardi di euro e alla proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Banca Prealpi SanBiagio: domenica 18 maggio si terrà l’assemblea dei soci; Tarzo. Banca Prealpi SanBiagio: risultati in crescita anche nel 2024 che confermano il forte radicamento nel territorio; Un bilancio 2024 in crescita per Banca Prealpi SanBiagio; Al via la 23ª edizione del torneo per i giovani calciatori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Medicina del futuro e intelligenza artificiale: il virologo Giorgio Palù ospite di Banca Prealpi SanBiagio venerdì 9 maggio - TARZO - Venerdì 9 maggio alle ore 20:30, l’Auditorium della Banca Prealpi SanBiagio accoglierà un incontro di grande rilievo scientifico: “Le nuove frontiere della ... 🔗msn.com

San Biagio per noi e banca Prealpi Sanbiagio organizzano il “2° torneo dell’amicizia e della solidarietà” - Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione San Biagio per Noi e Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo parte del Gruppo Cassa Centrale, con la collaborazione ... 🔗veneziatoday.it