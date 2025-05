Banca Adria Colli Euganei l' assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita

Banca Adria Colli Euganei celebra un 2024 di successo, con un bilancio in crescita. I soci sono convocati in Assemblea al Cen.Ser di Rovigo Fiere domenica 11 maggio per approvare il bilancio e discutere i risultati conseguiti, nonché i progetti ambiziosi in programma. «Abbiamo presentato ai soci un...

BancaAdriaColliEuganei chiude un 2024 molto positivo e convoca i soci in assemblea al Cen.Ser Rovigo Fiere domenica 11 maggio per l’approvazione del bilancio e per relazionare alla base sociale rispetto ad obiettivi raggiunti e a grandi progetti futuri.«Abbiamo presentato ai soci un. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visita guidata a Villa Molin tra Padova e i Colli Euganei - Domenica 27 aprile prile Villa Molin apre le sue porte per una visita guidata alla villa e al parco alle ore 16. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Alla scoperta delle bellezze dei Colli Euganei: nasce il portale VisitTeolo - Il Comune di Teolo compie un importante passo nella valorizzazione del proprio territorio con il lancio del nuovo sito turistico www.visitteolo.it. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione e promozione della Destinazione Turistica "Terme e Colli Euganei", offrendo... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Tornano per il nono anno consecutivo le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei - Per il nono anno tornano le “Cene in Vigna” sui Colli Euganei, e anche stavolta promettono magia, gusto e panorami da togliere il fiato!Finestra sui Colli non è solo una cena: è un’esperienza sotto le stelle, tra filari e colline, con piatti deliziosi fatti con prodotti locali e ottimo vino del... 🔗Leggi su padovaoggi.it

In 650 all'assemblea di Banca Adria Colli Euganei; Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita; Adria Colli Euganei, bilancio in crescita: depositi a quota 1,8 miliardi; Banca Adria Colli Euganei punta sui giovani. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita - Indicatori tutti positivi, dalla raccolta che indica fiducia, agli impieghi che stanno a significare quanto la banca stia investendo in buoni progetti territoriali nonostante la fase attendista che ca ... 🔗padovaoggi.it

In 650 all'assemblea di Banca Adria Colli Euganei - ROVIGO - Un anno all’insegna della crescita e dello sviluppo in armonia con il tessuto produttivo del territorio. Quasi 1400 soci di Banca Adria Colli Euganei riuniti oggi 11 maggio in assemblea al Ce ... 🔗polesine24.it

Il bilancio dell'istituto: numeri, servizi e utile in crescita - Il numero dei soci, che a fine 2024 ha raggiunto le 6.658 unità (+4%) con l’ingresso di ben 392 nuovi soci, testimonia il radicamento della banca, rafforzato anche dall’attività dei 7 comitati locali ... 🔗polesine24.it