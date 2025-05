Bambino pakistano cade dal secondo piano a Gratosoglio Milano soccorso in elisoccorso

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Gratosoglio, Milano, dove un bambino pakistano di soli tre anni è caduto dal secondo piano della sua abitazione. Immediatamente soccorso in elisoccorso, il piccolo ha destato preoccupazione nella comunità locale, richiamando l'attenzione su un evento drammatico che ha colpito la sua famiglia.

Un episodio drammatico ha interessato quest'oggi una famiglia residente a Milano, nella zona di Gratosoglio. Un Bambino di appena tre anni, originario del Pakistan, ha subito una caduta accidentale, che ha visto il piccolo precipitare dal secondopiano dell'abitazione familiare situata in via Costantino Baroni. L'evento ha suscitato immediata preoccupazione tra i presenti e ha

