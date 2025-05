Bambino Gesù 40 anni dell’IRCCS | dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi

Roma, 12 maggio 2025 – Dal primotrapianto di cuoreallaprimaterapiagenica per tumorisolidi. L’Ospedale Pediatrico BambinoGesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati «La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il BambinoGesù». In termini di ricerca e produzione scientifica, l’Ospedale è il primo tra gli IRCCS in ambito pediatrico. «Guardiamo a questo anniversario con gratitudine e con lo sguardo rivolto al domani, consapevoli che il nostro compito è spingere avanti la frontiera dell’innovazione, continuando a coltivare la scienza con responsabilità, condividendone i frutti ovunque ce ne sia bisogno e restando, oggi più che mai, “fedeli alla missione di ricerca e di cura” che ci è stata affidata» commenta il presidente Tiziano Onesti. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Italia in prima linea. In 3 anni 3mila bambini assistiti e curati dall’ospedale Bambino Gesù - Italia in prima linea nei soccorsi all’Ucraina. Non solo aiuti umanitaria ma cure mediche d’eccellenza per i bambini vittime della guerra, feriti o mutilati sotto i bombardamenti. A tre anni dall’invasione della Russia sono tremila i piccoli pazienti ucraini assistiti tra ricoveri e Day hospital dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. nelle sue sedi al Gianicolo e a Palidoro.“Abbiamo accolto intere famiglie dall’inizio del conflitto, arrivate con la propria auto, grazie alle associazioni e poi successivamente con i voli attivati dalla Protezione civile, 11 in totale. 🔗Leggi su secoloditalia.it

La mamma del bimbo di 2 anni morto al Bambino Gesù: “Sono fiduciosa che venga fatta giustizia” - Laura, la mamma del bimbo di due anni morto per un problema al cuore all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ha commentato con Fanpage.it la richiesta di rinvio a giudizio per 5 medici.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Giacomo Saccomanno morto a 2 anni al Bambino Gesù di Roma, il nonno: «I chirurghi erano in festa per il Capodanno» - Giacomo Saccomanno è morto all’ospedale Bambino Gesù di Roma a due anni. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di sei cardiologi. Ovvero Mario Salvatore Russo, Antonio Ammirati, Roberta Iacobelli, Sonia Albanese e Matteo Trezzi. Sono tutti accusati di omicidio colposo. La storia del bambino comincia il 14 settembre 2016: nasce con un «blocco atrioventricolare completo congenito». Un primo intervento chirurgico si effettua a Taormina nel primo giorno di vita. 🔗Leggi su open.online

