Bambino fissa ragazza in minigonna sospeso lo spot di U-Power con Diletta Leotta

Un inatteso evento ha coinvolto Diletta Leotta, la nota conduttrice siciliana, protagonista di uno spot per U-Power. Un bambino, protagonista di una scena, ha suscitato polemiche fissando una ragazza in minigonna. La controversia ha portato alla sospensione della pubblicità, sollevando dibattiti sulla rappresentazione delle donne e sui messaggi veicolati dalla pubblicità.

Brutte notizie per Diletta Leotta: lo spot di U-Power con la voce della conduttrice siciliana, testimonial del brand, è stato sospeso.

