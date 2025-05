Bambino di due anni investito da un' auto | ricoverato con prognosi riservata

CEGLIE MESSAPICA – È stato un momento di terrore per la madre e i passanti, quando un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto. Fortunatamente, sebbene le ferite siano gravi e il piccolo sia ricoverato con prognosi riservata, le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto.

CEGLIE MESSAPICA – È stato inimmaginabile lo spavento provato dalla madre e dalle altre persone che hanno assistito alla scena. Ma per fortuna, le conseguenze sono state meno gravi di quanto si temesse. Un Bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto. L’episodio si è verificato nella. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bambino di due anni investito da un'auto: ricoverato con prognosi riservata

Su altri siti se ne discute

Come sta il bambino di 6 anni investito da un gatto delle nevi sulle piste di Livigno - L'incidente è avvenuto sabato 5 aprile alle 18.30, mentre il bimbo in vacanza con la famiglia giocava con il bob sulla pista da sci chiusa: ora è in prognosi riservata. Indagano i carabinieri.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Treviso, un bambino di due anni è deceduto a causa di una meningite - A Castello di Godego, in provincia di Treviso, un bambino di due anni è deceduto a causa di una meningite batterica da pneumococco. Il piccolo Leonardo, qualche giorno fa, aveva manifestato lievi sintomi di febbre, che poi sono aumentati fino a provocargli la perdita di conoscenza, suscitando grande preoccupazione nei genitori. Quest’ultimi lo hanno prontamente portato all’ospedale di Castelfranco Veneto. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Mette un bambino di 10 anni al volante ma viene investito e finisce in coma - Doveva essere un gioco e potrebbe finire in tragedia. Un uomo di 42 anni è nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, tenuto in coma farmacologico dai medici, dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Alla guida c'era un bambino di 10 anni, il figlio di un amico... 🔗Leggi su today.it

Bambino di due anni investito da un'auto: ricoverato con prognosi riservata; Bimbo di due anni investito da auto nel Brindisino, è grave; Sfugge al controllo della mamma, bimbo di due anni investito da un'auto; Bimbo di due anni e mezzo investito da auto: è grave. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bimbo di due anni investito da auto nel Brindisino, è grave - Un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un'auto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Perrino' nel reparto di pediatria. (AN ... 🔗ansa.it

Brindisi, bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto: è grave in ospedale - L'incidente è avvenuto ieri a Ceglie Messapica: il bimbo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell’ospedale “Perrino” ... 🔗fanpage.it

Sfugge al controllo della mamma, bimbo di due anni investito da un'auto - Paura nella tarda mattinata di domenica in via Venezia a Ceglie Messapica (Brindisi), dove un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito al ... 🔗msn.com