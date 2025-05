Bambino di 3 anni precipita dal balcone di un palazzo a Milano | è grave

Un grave incidente si è verificato a Milano lunedì pomeriggio, quando un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo nel quartiere Gratosoglio. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, il piccolo versa in condizioni critiche. Le prime ricostruzioni indicano che si sarebbe arrampicato sulla balaustra del balcone.

