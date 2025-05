“Bambini e innocenti giustiziati” Soldati inglesi accusati di crimini di guerra in Afghanistan e Iraq

Un'inchiesta della BBC ha rivelato crimini di guerra commessi dai reparti d’élite britannici SAS e SBS in Afghanistan e Iraq. Le accuse includono esecuzioni sommarie di civili e bambini, falsificazione di rapporti militari e una sistematica opera di insabbiamento. Questo report scioccante mette in luce le atrocità nascoste dietro le operazioni militari britanniche.

Offese ai soldati italiani, anche i parà della Folgore contro Littizzetto: “Offesi eroi e familiari di vittime” - Non si placa la polemica intorno alla dichiarazione di Luciana Littizzetto, secondo la quale “noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere“. Una battuta che, pur in un contesto satirico, è apparsa a molti offensiva, soprattutto per chi ha indossato e indossa l’uniforme. A stigmatizzare le parole della comica torinese rilasciate in tv da Fabio Fazio, è il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, attualmente presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. 🔗Leggi su secoloditalia.it