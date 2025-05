Bambini di cinque anni fuggono dall' asilo e tornano a casa | il cancello era rotto

Mercoledì 2 aprile, due alunni di una scuola materna del Coneglianese hanno intrapreso una fuga inaspettata. I bambini, entrambi di soli 5 anni, si erano allontanati dai compagni di classe dopo pranzo, avventurandosi in un'uscita non autorizzata. La notizia dell'incidente è emersa solo oggi, a più di un mese dall'evento, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il monitoraggio dei piccoli nelle strutture educative.

