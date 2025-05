Bafta Tv Awards 2025 tutti i vincitori

In breve da Zazoom:

Dopo una serie di trionfi, Baby Reindeer ha deluso le aspettative, perdendo il prestigioso premio ai Bafta Tv Awards 2025 nel Regno Unito. Nonostante i favori del pronostico, la miniserie di Richard Gadd non ha conquistato la statuetta per la migliore serie limitata, assegnata durante la cerimonia svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra l'11 maggio. A vincere è stata, invece, Mr...

Dopo mesi di successi, Baby Reindeer ha fallito l’appuntamento con un premio proprio nel suo Regno Unito. La miniserie di Richard Gadd non ha infatti conquistato, a dispetto dei pronostici, la statuetta principale ai Bafta Tv Awards2025, sezione degli Oscar britannici dedicata al piccolo schermo, assegnati alla Royal Festival Hall di Londra domenica 11 maggio. Miglior serie limitata è stata Mr Bates vs Office diretta da Jeremy Strong, mentre Blue Lights si è aggiudicata il premio per la miglior produzione drammatica. A livello internazionale, si è invece confermata Shogun, che ha battuto True Detective: Night Country e Say Nothing. «Un gruppo di americani si è unito e europei e a giapponesi per uno show in Canada premiato in Inghilterra», ha detto lo showrunner Justin Marks, citando indirettamente Trump. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bafta Tv Awards 2025, tutti i vincitori

Su questo argomento da altre fonti

BAFTA Games Awards 2025: ecco la lista con tutti i vincitori - Nel corso di un anno difficile per l’industria videoludica – segnato da licenziamenti e chiusure di studi – è stato Astro Bot, il simpatico robottino di casa Sony, a vincere il GOTY al BAFTA Games Awards 2025. Durante la cerimonia svoltasi alla Queen Elizabeth Hall di Londra e presentata dal comico Phil Wang, il platformer family-friendly ha conquistato ben cinque statuette: Miglior Gioco, Game Design, Animazione, Audio Achievement e Miglior Gioco per Famiglie. 🔗Leggi su game-experience.it

Gotham Tv Awards 2025, quando e dove si terrà la cerimonia - Dopo il successo della prima edizione, torneranno anche per il 2025 i Gotham Tv Awards. Nati dai più celebri riconoscimenti per il cinema indipendente, premiano le migliori serie tivù dell’anno fra drama, comiche e limitate. La cerimonia è in programma lunedì 2 giugno a New York: è probabile che la location, ancora non ufficiale, rimanga il Cipriani Wall Street. Le iscrizioni chiuderanno il 24 marzo, cui seguirà una votazione da parte della commissione e infine l’annuncio delle nomination. 🔗Leggi su lettera43.it

Gotham Tv Awards 2025, tutte le nomination della seconda edizione - Diramate le nomination per i Gotham Tv Awards 2025, seconda edizione del premio nato da una sezione dei riconoscimenti per il cinema indipendente. In vetta c’è Adolescence, serie limitata di Netflix e vero fenomeno globale dell’anno, con quattro candidature tra cui quelle per la recitazione di Owen Cooper nei panni del giovane Jamie Miller, Stephen Graham (il padre) ed Erin Doherty (la psicologa). 🔗Leggi su lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Bafta Tv Awards 2025, tutti i vincitori; È un momento notevole per Jessica Gunning; BAFTA TV Awards Winners Unveiled — Updating Live; Bafta, 12 nomination per Conclave. C'è anche Isabella Rossellini. Tutte le candidature. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bafta Tv Awards 2025, tutti i vincitori - Dopo mesi di successi, Baby Reindeer ha fallito l’appuntamento con un premio proprio nel suo Regno Unito. La miniserie di Richard Gadd non ha infatti conquistato, a dispetto dei pronostici, la statuet ... 🔗msn.com

È un momento notevole per Jessica Gunning - La Martha di “Baby Reindeer” è stata premiata anche ai BAFTA per la TV, l'ultimo tra i numerosi riconoscimenti ottenuti ultimamente ... 🔗ilpost.it

BAFTA TV Awards LIVE: 2025 winners in full as Claudia Winkleman leaves with shoes in hand - Stacey Solomon, Dianne Buswell, Kate Lawler and many more stars hit the red carpet for the BAFTA TV Awards as a string of celebrities and TV shows were celebrated ... 🔗mirror.co.uk