BAFTA TV Awards 2025 a Londra | Mr Bates vs The Post Office Mr Loverman Sh?gun trionfano

La serata dei BAFTA TV Awards 2025 a Londra ha incantato il pubblico con emozioni e sorprese. I premi principali sono andati a "Mr Bates vs The Post Office" e "Mr Loverman", mentre serie come "Sh?gun" e "Baby Reindeer" hanno brillato. L’evento, condotto con garbo da Alan Cumming, ha celebrato il meglio della televisione.

La serata dei BAFTA TV Awards2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Mr Bates vs Office e Mr Loverman che hanno raccolto i maggiori riconoscimenti, arricchiti dai successi di serie come Sh?gun e Baby Reindeer. La manifestazione, condotta con disinvoltura dall'attore Alan Cumming, si è tenuta in un'atmosfera incantevole, sotto il sole .

Shogun e Baby Reindeer tra i vincitori dei BAFTA TV Awards 2025 - La cerimonia di premiazione tenutasi ieri a Londra ha visto protagoniste alcune delle sue Netflix di maggior successo della passata stagione. Mr Bates vs The Post Office e Mr Loverman hanno trionfato ai BAFTA TV Awards 2025, in una edizione che ha visto un'equa distribuzione dei premi riservando riconoscimenti anche alle acclamate serie Netflix Shogun e Baby Reindeer. Condotta dall'attore Alan Cumming, la cerimonia dei BAFTA si è svolta ieri sotto uno scintillante sole primaverile sulle rive del Tamigi, alla Royal Festival Hall di Londra. 🔗Leggi su movieplayer.it

Bafta Tv Awards 2025, tutti i vincitori - Dopo mesi di successi, Baby Reindeer ha fallito l’appuntamento con un premio proprio nel suo Regno Unito. La miniserie di Richard Gadd non ha infatti conquistato, a dispetto dei pronostici, la statuetta principale ai Bafta Tv Awards 2025, sezione degli Oscar britannici dedicata al piccolo schermo, assegnati alla Royal Festival Hall di Londra domenica 11 maggio. Miglior serie limitata è stata Mr Bates vs The Post Office diretta da Jeremy Strong, mentre Blue Lights si è aggiudicata il premio per la miglior produzione drammatica. 🔗Leggi su lettera43.it

BAFTA Games Awards 2025: ecco la lista con tutti i vincitori - Nel corso di un anno difficile per l’industria videoludica – segnato da licenziamenti e chiusure di studi – è stato Astro Bot, il simpatico robottino di casa Sony, a vincere il GOTY al BAFTA Games Awards 2025. Durante la cerimonia svoltasi alla Queen Elizabeth Hall di Londra e presentata dal comico Phil Wang, il platformer family-friendly ha conquistato ben cinque statuette: Miglior Gioco, Game Design, Animazione, Audio Achievement e Miglior Gioco per Famiglie. 🔗Leggi su game-experience.it

