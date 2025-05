Baby vandali al bagno Roma | Milano Marittima nel caos Bisogna fare qualcosa

In breve da Zazoom:

Angelo Casadei, titolare del bagno Roma a Milano Marittima, esprime la sua incredulità e amarezza dopo il recente blitz di baby vandali nel suo stabilimento. Le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano un'azione sconcertante: quattro giovani, visibilmente ubriachi, tentano di appiccare un incendio, riaccendendo la preoccupazione per la sicurezza e il decoro della località balneare. Un episodio che lascia sgomenti e riflette una realtà allarmante.

"Non ha senso, è una follia assurda". Angelo Casadei, titolare del bagnoRoma, nel cuore di MilanoMarittima, all’indomani del blitz dei Babyvandali nel suo stabilimento è "più che amareggiato". Quello che è successo si vede nelle immagini delle telecamere. "Prima – spiega Casadei – ci sono quattro ragazzini ubriachi, che non stanno in piedi, che provano a dar fuoco a qualcosa con gli accendini, poi ne arrivano altri tre. Hanno fatto una piramide di lettini con sopra l’ombrellone e una sedia, ne hanno tagliati alcuni e hanno tentato di fare un falò ma il materiale è ignifugo e non ci sono riusciti. Poi hanno lasciato delle bottiglie di vodka e Red Bull per terra".Il titolare del bagnoRoma è l’ennesima voce allarmata che parla di "un problema grosso di malamovida qui a MilanoMarittima, che nessuno riesce a risolvere: da alcuni anni siamo invasi da questi ragazzini ubriachi che vengono anche da fuori. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby vandali al bagno Roma: "Milano Marittima nel caos. Bisogna fare qualcosa"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vandali al bagno Susanna: lettini tagliati e bruciati - Ravenna, 5 maggio 2025 – Brutto risveglio ieri mattina per i titolari del bagno Susanna di Punta Marina. Appena arrivati allo stabilimento hanno infatti scoperto quanto nella notte precedente avevano fatto alcuni vandali.“Nella notte – racconta Roberto Bettini – alcuni vandali hanno bivaccato nello spazio di spiaggia libera tra il nostro stabilimento e quello attiguo (il bagno Insieme a Te dedicato ai diversamente abili), hanno acceso un fuoco perché si vedono ancora le tracce e dopo aver lasciato bottiglie di birra rotte a terra si sono divertiti danneggiando lettini e ombrelloni”. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Roma, in manette tre baby-pusher: hanno tra i 13 e i 17 anni - Roma, 8 aprile 2025- I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni tre ragazzi di 13, 15 e 17 anni, gravemente indiziati dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno sorpreso i tre giovani all’interno dei giardini del parco di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo, mentre erano intenti a tagliare e confezionare in piccole dosi, con ... 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Re Carlo e la regina Camilla a Roma, bagno di folla al Colosseo. “Che accoglienza” - "Che accoglienza!". Così sul profilo X della Royal Family è stata salutata l'accoglienza ricevuta martedì 8 aprile al Colosseo da Re Carlo III e dalla regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Un bagno di folla, infatti, ha salutato i reali inglesi, che sono in visita... 🔗Leggi su romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Baby vandali al bagno Roma: Milano Marittima nel caos. Bisogna fare qualcosa; Con spranghe, asce e scimitarre devastano tutte le auto in sosta: poi il raid in una sala giochi; Baby-vandali in centro: intasano gli scarichi e allagano i bagni di bar e locali; Quarto Miglio, saracinesche divelte e porte distrutte: baby gang devasta il nuovo mercato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne