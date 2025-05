Baby gang ennesima rapina | minacciano coetanei con un coltello

Carpi (Modena), 12 maggio 2025 – Nuovi episodi di violenza tra giovanissimi scuotono la comunità, con bande di ragazzini che agiscono contro coetanei. Recentemente, un episodio di rapina ha coinvolto due minorenni, culminando in un'aggressione armata fortunatamente senza gravi conseguenze. Questo fenomeno desta preoccupazione, evidenziando la crescente propensione dei giovani a commettere reati, spesso nella convinzione di rimanere impuniti.

Carpi (Modena), 12 maggio 2025 – Ancora bande di ragazzini in azione contro coetanei o poco più giovani, e ancora una volta spunta un coltello, per fortuna senza conseguenze. Sullo sfondo resta il problema dei minorenni che si rendono protagonisti di azioni criminali pensando di rimanere impuniti vista la giovane età. In questo casa, la rapina ai danni di due minorenni é avvenuta sabato sera a Carpi nella zona di via Peruzzi, nel piazzale delle piscine, una zona frequentata da numerose compagnie di giovani. Erano circa le 23 quando due ragazzi stranieri hanno preso di mira un gruppo di cinque ragazzini che stava camminando lungo via Peruzzi. Li hanno raggiunti e con fare sfrontato e minaccioso è scattata la richiesta di denaro da parte di uno dei due; si è rivolto prima ad uno dei minorenni chiedendo pochi spiccioli, diceva che sarebbero bastati anche cinquanta centesimi o un euro.

