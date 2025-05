Avvio di settimana con tempo primaverile | schiarite si alternano alla pioggia su le temperature

In breve da Zazoom:

Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci guida attraverso le previsioni del tempo a Bergamo e provincia. Con l'atmosfera instabile a causa di correnti umide, ci aspetta un clima primaverile, caratterizzato da sole alternato a frequenti piogge. Le temperature resteranno in linea con i valori medi stagionali, rendendo interessante la settimana che ci attende. Scopriamo insieme i dettagli!

Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaCorrenti umide rendono l’atmosfera instabile, pertanto nei prossimi giorni prevarrà un tempo tipicamente primaverile, con sole alternato a fasi piovose. Le temperature si mantengono in linea con i valori medi per il periodo. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e in provincia.Lunedì 12 maggio 2025tempo previsto: iniziali condizioni di cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi su tutti i settori. Dalla tarda mattinata rapido aumento della nuvolosità sulle zone montuose e dal primo pomeriggio rovesci e temporali cominceranno a interessare il comparto alpino e appenninico. Nel corso del pomeriggio nubi e fenomeni si estenderanno anche alle pianure, cominciando dai settori più vicini ai monti e in estensione serale alle altre zone. 🔗Leggi su Bergamonews.it