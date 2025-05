Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan ma la società fermò tutto | il retroscena di Boban

Zvonimir Boban ha espresso senza filtri le sue critiche al Milan, evidenziando la mancanza di coesione e una chiara identità tattica. In un retroscena rivelato, ha svelato come l'acquisto di Dani Olmo e Szoboszlai fosse sul punto di concretizzarsi, ma la società ha bloccato tutto, lasciando in sospeso un futuro promettente.

Zvonimir Boban non ha certo usato giri di parole nel parlare del Milan, esprimendo opinioni forti e critiche dirette verso il suo ex club. Secondo l’ex dirigente e bandiera rossonera, la squadra manca di coesione e di una chiara identità tattica: “Non è una vera squadra, manca una logica nel gioco”, ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube Hello Milan. Durante la chiacchierata, Boban ha svelato alcuni retroscena di mercato risalenti al periodo in cui lavorava per il club. Ha raccontato, infatti, di aver definito in prima persona due trattative importanti, mai però portate a termine per la mancanza di approvazione da parte della dirigenza: DaniOlmo e Dominik Szoboszlai.“Ero andato io stesso per chiudere l’affare con DaniOlmo, era tutto praticamente fatto. Mancava solo un piccolo rilancio, ma si trattava di un’operazione da 18 milioni più 2 di bonus. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma la società fermò tutto”: il retroscena di Boban

