Aversa il presidente del Tribunale di Napoli Nord lascia il suo incarico | Esperienza importante ma scandalo la carenza di personale

Il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, conclude il suo mandato dopo quattro anni caratterizzati da significative sfide, tra cui la drammatica carenza di personale. Sarà Francesco Todisco a subentrare temporaneamente, mentre si attende la nomina del nuovo presidente del palazzo di giustizia di piazza Trieste e Trento.

Dopo quattro anni alla guida del Tribunale di NapoliNord, il presidente Luigi Picardi lascia il suo incarico. A succedergli temporaneamente sarà il magistrato Francesco Todisco, in attesa della nomina del nuovo presidente del palazzo di giustizia di piazza Trieste e Trento. Aversa, il presidente del Tribunale di NapoliNordlascia il suo incarico: “Esperienza .L'articolo Aversa, il presidente del Tribunale di NapoliNordlascia il suo incarico: “Esperienzaimportante, ma scandalo la carenza di personale” Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, il presidente del Tribunale di Napoli Nord lascia il suo incarico: “Esperienza importante, ma scandalo la carenza di personale”

