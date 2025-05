Avengers | Doomsday Wyatt Russell ammette | Non so nulla potrei morire nei primi 5 minuti!

Wyatt Russell, interprete di John Walker, ha rivelato di essere completamente all'oscuro degli eventi di "Avengers: Doomsday", dirigendosi ironicamente verso la possibilità di una morte prematura nel film. Le riprese sono in corso, ma Russell non ha ancora ricevuto lo script, lasciando i fan curiosi riguardo al futuro del suo personaggio e alla trama del film.

WyattRussell ha rivelato di essere ancora all'oscuro di quello che accadrà nel film Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo. Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, ma uno dei protagonisti di Thunderbolts non ha ancora letto lo script. WyattRussell, interprete di John WalkerU.S. Agent, ha parlato infatti del suo futuro nel MCU. L'update dell'interprete di U.S. Agent Avengers: Doomsday segnerà il ritorno dei fratelli Russo alla regia di uno dei film dei Marvel Studios. WyattRussell ha debuttato nei progetti tratti dai fumetti in occasione della serie The Falcon and the Winter Soldier ed è uno dei protagonisti di Thunderbolts*, arrivato da poche settimane nelle sale. Intervistato da Driven with Andrew Freund, l'attore ha ora parlato . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Wyatt Russell ammette: "Non so nulla, potrei morire nei primi 5 minuti!"

