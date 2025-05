Avellino bilancio approvato | Un passo in avanti Ora al lavoro per città strade stadio e centro per l’autismo

Il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, un passo cruciale che segna un momento di crescita per la città. Ora, l'amministrazione si concentrerà su importanti progetti, tra cui la riqualificazione delle strade, il potenziamento dello stadio e la realizzazione di un centro per l'autismo, per il benessere della comunità.

Avellino – Dopo una lunga e tesa maratona consiliare iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, evitando così lo scioglimento anticipato dell’assise. Il via libera è arrivato in serata, al termine di una giornata segnata da tensioni. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città, strade, stadio e centro per l’autismo"

Su questo argomento da altre fonti

Bilancio approvato, ma ad Avellino è tempo di resa dei conti - Avellino – Dopo una lunga e convulsa seduta iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, scongiurando così lo scioglimento anticipato della consiliatura. Il documento finanziario ha ottenuto il via libera della maggioranza, al termine di... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Torre Annunziata, approvato il Bilancio di previsione. Cuccurullo: “Passo fondamentale per programmare il futuro” - Approvati anche il regolamento su dehors e TariIl Consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il bilancio di previsione 2025. Con 16 voti a favore l’Aula ha licenziato il documento di programmazione economica redatto dall’amministrazione Cuccurullo. Il testo è stato approvato con il voto contrario delle opposizioni. “E’ un risultato importante l’approvazione di questa mattina – afferma il sindaco Cuccurullo – La giunta, gli uffici e la commissione consiliare hanno fatto un lavoro straordinario in queste ultime settimane per portare in aula il testo”. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Torre Annunziata, approvato il Bilancio di previsione. Cuccurullo: “Passo fondamentale per programmare il futuro” - Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il bilancio di previsione 2025. Con 16 voti a favore l’Aula ha licenziato il documento di programmazione economica redatto dall’amministrazione Cuccurullo. Il testo è stato approvato con il voto contrario delle opposizioni. “E’ un risultato importante l’approvazione di questa mattina – afferma il sindaco Cuccurullo – La giunta, gli uffici e la commissione consiliare hanno fatto un lavoro straordinario in queste ultime settimane per portare in aula il testo”. 🔗Leggi su anteprima24.it

Avellino, bilancio approvato: Un passo in avanti. Ora al lavoro per città, strade, stadio e centro per l’autismo; Avellino, la maggioranza approva il bilancio: ma resta la crisi politica; VIDEO/ Nargi: Passi in avanti ma la crisi politica non è chiusa; Maggioranza spaccata in “festiani” e “nargiani”: dopo il Sì al Bilancio altra resa dei conti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino, la maggioranza approva il bilancio: ma resta la crisi politica - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Avellino, in aula l'incognita bilancio dopo i due round per Nargi - L'ora X per l'amministrazione Nargi scoccherà alle 9,30. Oggi la prima convocazione del consiglio comunale chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2025-2027 nel pieno di ... 🔗ilmattino.it

Maggioranza spaccata in “festiani” e “nargiani”: dopo il Sì al Bilancio altra resa dei conti - L’approvazione del Bilancio di Previsione sembra a un passo e, con essa, viene evitato il rischio del commissariamento per l’amministrazione guidata dalla sindaca Laura Nargi. Tuttavia, la crisi polit ... 🔗irpinianews.it