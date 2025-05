Avanti con gli interrati Georadar al Cestello per il park da 150 posti I comitati | sarà guerra

Antonio Passanese riporta l’avvio di nuove indagini nel Cestello, dopo aver concluso i rilievi col georadar in piazza di Porta Romana. Con cartelli di divieto di sosta già installati, i lavori, condotti dalla Geostudi di Livorno, inizieranno alle 8 di domani e si protrarranno fino a mezzanotte. I tecnici eseguiranno analisi approfondite per svelare i segreti nascosti nel sottosuolo.

di Antonio PassaneseTerminati i rilievi col Georadar nel parcheggio in superficie di piazza di Porta Romana, ora tocca al Cestello, dove già sono comparsi cartelli di divieto di sosta e avvissi di rimozione forzata. Le analisi della Geostudi di Livorno partiranno alle 8 di domattina per terminare un minuto prima della mezzanotte di domani. Anche in questo caso, i tecnici eseguiranno delle misurazioni con Georadar su una superficie di 3.200 metri quadrati per verificare a che profondità siano i sottoservizi e in che modo, nel caso poi si proceda col progetto dell’interrato, intervenire in un’area critica sotto il profilo idrogeologico (data la sua vicinanza all’Arno). Per le verifiche, la Direzione Infrastrutture di Palazzo Vecchio ha previsto una spesa di 9.800 uuro (contro i 12mila di porta Romana). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avanti con gli interrati. Georadar al Cestello per il park da 150 posti. I comitati: sarà guerra

