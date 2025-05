AUTOTORINO celebra i suoi primi 60 anni

Autotorino ha festeggiato i suoi 60 anni di operatività con l'inaugurazione di un nuovo centro direzionale a Cosio Valtellino, un evento di rilievo che ha visto la presenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Plinio Vanini, Presidente dell'azienda, ha sottolineato l'importanza di un percorso ininterrotto di crescita e innovazione. Questo traguardo rappresenta un momento significativo per il futuro dell'attività.

(Adnkronos) – AUTOTORINO ha celebrato i 60 anni di attività e all’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Cosio Valtellino, il cuore pulsante dell’azienda, che ha avuto l’onore di ospitare il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. “In questi 60 anni di attività, non ci siamo mai fermati" commenta Plinio Vanini, Presidente di AUTOTORINO "perché . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Easynet Group celebra i suoi primi trent’anni - Con l’evento “Kick Off 2025”, ospitato dalla sede lecchese della Camera di Commercio di Como-Lecco, Easynet Group ha celebrato i suoi primi trent’anni di attività ricordandone le tappe fondamentali e, soprattutto, tracciando un quadro della crescita importante registrata nel 2024 e dei programmi di sviluppo per il 2025, con obiettivi e strategie. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Vinitaly celebra il Lacrima, che a Verona festeggia "i suoi primi 40 anni" - Si sono celebrati sul palcoscenico del Vinitaly di Verona, con una degustazione mirata, i 40 anni del "Lacrima di Morro d'Alba" come denominazione di origine controllata (Doc). Lo celebra anche il Comune di Morro d'Alba che fa presente «la necessità di un cambio di disciplinare che introduca la... 🔗Leggi su anconatoday.it

Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. Il Cda di Tesla cerca un nuovo Ceo per sostituire Musk 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Autotorino festeggia 60 anni di attività e amplia il quartier generale in Valtellina; A Torino nasce il primo Master per imparare a vendere le auto; Autotorino celebra i grandi risultati delle sedi romane; Autotorino: un 2024 ricco di successi e nuove prospettive per il futuro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

AUTOTORINO celebra i suoi primi 60 anni - Autotorino ha celebrato i 60 anni di attività e all’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Cosio Valtellino, il cuore pulsante dell’azienda, che ha avuto l’onore di ospitare il Ministro ... 🔗adnkronos.com

Autotorino celebra 60 anni: sguardo al futuro dell’automotive con radici nel territorio e pensiero digitale - Autotorino celebra quest’anno un traguardo storico: 60 anni di attività e di crescita straordinaria, che hanno trasformato una piccola azienda familiare valtellinese nel principale protagonista del me ... 🔗primalavaltellina.it

Autotorino, i primi nove mesi romani con Mercedes del più grande dealer italiano sono “stellari” - Autotorino, il più grande dealer italiano indipendente, ha festeggiato i suoi nove mesi nella Capitale ... Arrigo e porta Autotorino ad espandersi prima nella Lombardia e poi in tutta l’Italia ... 🔗msn.com