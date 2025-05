Automobili Mignatta Rina old style italiano e meccanica a prova di futuro – FOTO

C'è tanto "cuore" nel neonato progetto di Rina, la barchetta piemontese by AM.

Automobili Mignatta Rina, il segreto è la monoscocca in carbonio. Le prime immagini – FOTO - Automobili Mignatta svela le prime foto della monoscocca di fibra di carbonio di Rina, barchetta biposto che omaggia le auto sportive anni Sessanta. La costruzione è denominata “JM-SM”, sigla che sta per “JM Super Monoscocca”: viene prodotta da JM, azienda attiva da oltre 25 anni nel campo dei materiali compositi e che detiene la proprietà del marchio Automobili Mignatta.“Sfruttando avanzate simulazioni virtuali, è stato possibile ottimizzare nettamente le performance della monoscocca”, afferma in una nota ufficiale Andrea Chiumello, Chief Engineer della monoscocca di Rina: “La JM-SM di ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

